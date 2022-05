MacBook Pro e Mac Studio: poche scorte, ritardi fino ad agosto

Brutte notizie per chi cerca un nuovo computer premium di casa Apple: sembra che le consegne di MacBook Pro o Mac Studio siano state posticipate fino ad agosto. I motivi sono sempre gli stessi: domanda alle stelle e fornitura limitata. Ritardi anche per iMac da 24″ e per lo Studio Display.

Come se non bastasse, ci sono pochissimi MacBook Air in circolazione; trovarne uno è un’impresa pressocché impossibile. Ad ogni modo, trovate ancora il modello Pro da 13 pollici con SoC M1 a soli 1212,00€ al posto di 1479,00€.

Apple: cosa sta succedendo con i nuovi MacBook Pro e Mac Studio?

Pochi giorni fa abbiamo letto che molti utenti che avevano ordinato MacBook Pro da 16″ con specifiche “maxate” si lamentavano del fatto che le loro spedizioni fossero in ritardo. Adesso pare che tali ordini siano stati slittati fino alla fine di luglio o all’inizio di agosto. Stesso discorso vale anche per il modello da 14 pollici e per il Mac Studio.

Purtroppo i problemi alle catene di approvvigionamento non sembrano volersi arrestare. Tuttavia, se siete interessati, da Amazon ci sono ancora molti modelli disponibili. Non quelli con M1 Max, certo, ma quelli con M1 Pro basic ci sono tutti.

MB Pro da 14″: 2697,99€ (CPU 10, GPU 16 core);

(CPU 10, GPU 16 core); MB Pro: 2454,70€ (CPU 10, GPU 16 core).

Ci sono ritardi, come detto, anche per i PC fissi e per i nuovi monitor premium. Fra le altre cose poi, segnaliamo che a fine anno potrebbe arrivare un nuovo schermo di punta con tecnologia MiniLED da 27″. Questo gadget dovrebbe giungere sul mercato insieme al primo Mac Pro con piattaforma Apple Silicon.

Dulcis in fundo, l’OEM di Cupertino dovrebbe presentare un nuovo All in One da 27 pollici dotato di chipset M1 Pro/Max e un nuovo Air rinnovato nel design con M2 (la nuova generazione di processori proprietari). Questi sono solo rumor, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale” a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

