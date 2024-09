Apple: arriva il blocco di attivazione sulle parti di iPhone con iOS 18

Apple ha annunciato grandi novità in arrivo con il nuovo iOS 18, ma ce n’è una che modificherà le politiche di riparazione degli iPhone. In altre parole, l’azienda introdurrà il blocco di attivazione delle parti dei suoi smartphone. In precedenza aveva anche annunciato che avrebbe reso agli utenti più facile riparare il proprio telefono con parti usate originali. BetaProfiles ha notato questa novità:

Le parti sostituibili come batteria, display, fotocamera, ecc., in iPhone 12 e successivi possono ora essere collegate al tuo account Apple e attivare il blocco attivazione se sono installate in un altro iPhone. Questa funzionalità è ora attiva in iOS 18 RC.

Questo nuovo approccio, che permette all’utente di gestire anche eventuali utilizzi di parti del suo iPhone, è stata scoperta da BetaProfiles in un rilascio di iOS 18 a sviluppatori e beta tester pubblici. In altre parole, l’account personale di Apple sarà collegato non solo all’iPhone, ma ora anche ai componenti dell’iPhone come ad esempio le fotocamere, il display e la batteria, secondo i loro numeri di serie individuali.

Perché Apple vuole il blocco di attivazione delle parti di iPhone su iOS 18

La nuova funzionalità di Apple, che vuole il blocco di attivazione delle parti di iPhone su iOS 18, ha come obiettivo quello di scoraggiare il furto dei suoi smartphone. Esiste infatti un mercato molto fiorente di parti usate di iPhone la cui provenienza è illegale, frutto di furti. Quindi l’idea di Casa Cupertino è permettere all’utente di proteggere il suo telefono:

Apple – spiega l’azienda di Cupertino – estenderà anche la sua popolare funzione di blocco dell’attivazione alle parti dell’iPhone al fine di scoraggiare lo smontaggio degli iPhone rubati. Richiesta dai clienti e dalle forze dell’ordine, la funzione è stata progettata per limitare il furto di iPhone bloccando la riattivazione di un iPhone smarrito o rubato. Se un dispositivo in riparazione rileva che una parte supportata è stata ottenuta da un altro dispositivo con il blocco di attivazione o la modalità smarrito abilitati, le funzionalità di calibrazione per tale parte saranno limitate.

Probabilmente per alcuni utenti questa sarà un’ottima novità, ma per altri un disagio. Apple ha comunque fatto sapere che gli utenti potranno decidere se rimanere su iOS 17 o se aggiornarsi a iOS 18.