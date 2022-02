Apple: al lavoro per portare il Face ID su tutti i suoi device

Apple potrebbe benissimo non adottare mai più il sensore Touch ID sui suoi iPhone di punta, ma da quando la pandemia è iniziata più di due anni fa, le voci su questa possibilità sono aumentate. Ora, con iOS 15.4 pronto per essere rilasciato tra poche settimane, la mela mostra come potrebbe concentrarsi su Face ID per un futuro indefinito.

Apple vuole eliminare il Touch ID dai suoi telefoni

Il Touch ID è stata una funzionalità rivoluzionaria quando è stato lanciato con l'iPhone 5s: veloce, sicuro e facile da usare, ma tutto è cambiato quando Apple ha introdotto Face ID con l'iPhone X.

A quel tempo, la società ha affermato di essere due anni avanti rispetto alla concorrenza, ma a cinque anni dal lancio dell'iPhone X, sembra ancora che la mela sia almeno mezzo decennio avanti rispetto ai suoi concorrenti per quanto riguarda il riconoscimento facciale.

Certo, il sensore di impronte digitali integrato è migliorato, ma il modo più semplice e sicuro per sbloccare il dispositivo è guardare lo scheermo. E anche se Apple ha impiegato un po' di tempo, sta finalmente lanciando una semplice soluzione che renderà di nuovo utilizzabile il Face ID con il riconoscimento degli occhi.

Con iOS 15.4, il sistema operativo in arrivo darà agli utenti la possibilità di sbloccare i propri iPhone indossando una mascherina sanitaria, senza la necessità di un Apple Watch o di un altro dispositivo.

Come spiega la compagnia, il sistema TrueDepth cerca di “riconoscere le caratteristiche uniche intorno all'occhio per autenticare” il viso. Con la funzione di sblocco di Apple Watch, invece, il sistema TrueDepth riconosce che qualcuno indossa una maschera, che l'Apple Watch è vicino e quindi l'iPhone viene sbloccato. Poiché riconosce solo una maschera e non la persona, questo è il motivo per cui non è stato possibile autenticare app di terze parti o pagare con Apple Pay fino ad oggi.