iPhone 15 Pro: il Face ID sarà sotto il display (RUMOR)

Secondo le indiscrezioni appena emerse sul web, sembra che il Face ID sotto il display sarà disponibile a bordo del futuro flagship iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro: cosa sappiamo sul top di gamma del 2023?

Sulla base delle ultime indiscrezioni, ora sembra improbabile che i modelli di iPhone 14 Pro dispongano del Face ID sotto il display, come inizialmente affermato da alcuni esperti del settore.

All'inizio di oggi, il consulente del settore dei display Ross Young ha affermato che i device premium di quest'anno saranno caratterizzati da ritagli sia a forma di pillola che a forma di foro vicino alla parte superiore del display.

Young crede che il foro sarà per dedicato al proiettore di punti per il Face ID, mentre il ritaglio a forma di pillola ospiterà almeno la camera frontale e il sensore a infrarossi.

In un tweet di follow-up, Young da allora ha affermato che la fotocamera a infrarossi non verrà spostata sotto il display fino al 2023 o 2024, suggerendo che il Face ID non sarà completamente sotto il pannello almeno fino all'iPhone 15 Pro o al 16 Pro.

Vale la pena notare che l'analista spesso accurato Ming-Chi Kuo ha affermato che il sensore per lo sblocco con il volto non sarebbe stato spostato sotto l'unità principale fino al 2023.

Sebbene il design a due fori per i modelli di iPhone 14 Pro non offra un'esperienza visiva completamente perfetta, sarebbe comunque un altro passo in quella direzione. E se Young e Kuo avranno ragione, potremmo finalmente ottenere un design full screen il prossimo anno; staremo a vedere.