Apple AirPods 4 vs AirPods 3: tutte le differenze

All’evento Glowtime di Casa Cupertino, ieri sono stati presentati i nuovi Apple AirPods 4. Probabilmente se hai già un paio di AirPods 3 o vuoi acquistarne uno ti stai chiedendo per quale, tra questi due modelli, ne valga veramente la pena. In questo articolo cercheremo di procedere indicando le differenze più sostanziali tra i due modelli per fornire una breve guida all’acquisto.

Partiamo dal design e dalla loro forma ergonomica. Sebbene ricordi molto il modello precedente, durante la presentazione si è puntato molto sull’ergonomia che attualmente è migliorata. Questo garantisce una migliore vestibilità nell’orecchio così da garantire maggiore comfort anche durante l’uso prolungato.

Interessante è che anche la custodia di ricarica è cambiata, offrendo una ricarica più pratica grazie alla porta USB-C e alla compatibilità con il cavo di ricarica degli Apple Watch. Tuttavia, rispetto ai precedenti, con gli Apple AirPods 4 non c’è il cavo di ricarica in confezione. Se non ne hai a casa dovrai acquistarlo separatamente o se ce l’hai condividerlo.

Apple AirPods 4: 2 opzioni di acquisto

Un’altra novità è che per gli Apple AirPods 4 ci sono due opzioni di acquisto. L’utente potrà scegliere se acquistare quelli con o senza cancellazione del rumore. In base alle necessità dell’utente è quindi possibile optare per un prezzo decisamente più accessibile. Da listino 149€ per il modello senza e 199€ per il modello con cancellazione attiva del rumore.

Questi ultimi includono una tecnologia audio ancora più evoluta, in grado di regalare un’esperienza unica e avvolgente all’utente. Inoltre, la custodia si ricarica anche wireless e ha un altoparlante integrato per essere abbinati alla funzione Dov’è che ti permette di ritrovarla facilmente con il tuo iPhone se la perdi.

Rispetto agli AirPods 3 questo nuovo modello è dotato del nuovo chip H2 di Apple, lo stesso degli Apple AirPods Pro 2. Questo significa solo una cosa: audio spaziale per tutti con tracciamento dinamico dei movimenti della testa. Inoltre, sarà possibile anche rispondere o rifiutare una chiamata semplicemente con un cenno affermativo o negativo della testa.

Oltre alla funzione Adaptive EQ che troviamo ora anche sugli Apple AirPods 4, Casa Cupertino ha rivisto i controlli tramite gesti rendendoli ancora più pratici e intuitivi. Per quanto riguarda l’autonomia, siamo molto vicinoi a quella degli AirPods 3 con 6 ore di musica non-stop per auricolare con una singola ricarica e fino a 30 ore con custodia di ricarica.