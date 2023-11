Apple AirPods 3 a soli 169€: FOLLIA Unieuro

Continua il Black Friday su Unieuro con un’offerta pazzesca. Acquista gli Apple AirPods 3 a soli 169 euro, invece di 199 euro. Grazie a questa promozione ti porti a casa un paio di auricolari di altissima qualità e perfettamente compatibili con i tuoi dispositivi Apple. Dotati di custodia di ricarica Lighting, assicurano fino a 30 ore totali di ascolto. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Apple AirPods 3: l’eccellenza cala di prezzo

Prezzo basso quindi per gli Apple AirPods 3 su Unieuro. Un’occasione davvero speciale da prendere al volo. Indossa questi auricolari e scopri quanto sono comodi. Leggeri e affusolati, si adattano perfettamente al tuo orecchio per offrirti un comfort senza precedenti. Lasciati avvolgere da un audio spettacolare, ricco di dettagli e vivi un’esperienza tridimensionale. Gli accelerometri rilevano il movimento della tua testa per tenerti sempre al centro della scena.

Acquistali subito a soli 169 euro, invece di 199 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 56,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

