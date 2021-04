In vista dell’Apple Spring Event, il tipster Mukul Sharma ha condiviso su Twitter un’immagine dal vivo dei presunti AirPods 3, rivelando il design del case dell’atteso dispositivo di prossimo Apple AirPods 3.

Apple ha recentemente dichiarato che il suo prossimo evento si terrà il 20 aprile 2021 e, con molta probabilità, in quell’occasione assisteremo alla presentazione di una serie di dispositivi, tra cui i nuovi modelli di iPad Pro, AirPods 3 e AirTags.

In attesa dell’evento su Twitter è appena trapelata una foto reale dei presunti AirPods 3 rivelando il design il case del prodotto ed regalando qualche dettaglio in più sui prossimi TWS.

Osservando l’immagine, possiamo notare che l’azienda non ha apportato grossi cambiamenti al design della custodia di ricarica dei futuri AirPods 3, che sembra simile al modello AirPods Pro. L’aspetto del case tuttavia non fornisce molte informazioni sui prossimi AirPods della Mela, eccetto che il design non è in linea con i render visti i precedenza.

Nell’attesa di conoscere dal vivo i suddetti dispositivi, vale la pena ricordare che il colosso di Cupertino ha ufficializzato la data del 20 aprile come giorno di lancio dei suoi nuovi prodotti. Per l’evento “Spring Loaded” – che si terrà in streaming da Apple Park e potrà essere visualizzato sul sito web ufficiale della società (apple.com) – si attendono gli auricolari True Wireless Stereo (AirPods 3) – che dovrebbero essere lanciati nella prima metà di quest’anno – un nuovo iPad Mini con un display più grande (da 8,5 pollici a 9 pollici) e che dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2021, gli attesi AirTag (che potrebbero essere presentati in questo evento) e i nuovi iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici.

