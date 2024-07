Apple AirPods 3: AUDIO SPAZIALE con soli 141€ al Prime Day

Gli Apple AirPods 3, auricolari premium dalla qualità eccelsa, sono scesi di prezzo in occasione del Prime Day su Amazon. Acquistali subito a soli 141,55€, invece di 199€. Si tratta di un risparmio pazzesco grazie al 29% di sconto immediato. Un’occasione imperdibile che sta andando a ruba.

Con questo auricolari nelle orecchie ti assicuri un audio spaziale per ascoltare la tua musica preferita. Inoltre, essendo senza tappi in-ear, sono estremamente confortevoli e non danno la sensazione di occlusione pur isolandoti da ciò che ti circonda.

Apple AirPods 3: anche a tasso zero con il Prime Day

Scegli gli Apple AirPods 3 per musica e chiamate. Oggi sono in offerta al 29% di sconto. Inoltre, in occasione del Prime Day, li puoi pagare in 5 rate a tasso zero da soli 28,31€ al mese. Bella questa occasione, vero? Acquisti subito e paghi un po’ alla volta senza interessi. E la consegna gratuita è inclusa.

Dotati di Audio Spaziale, questi auricolari rilevano la posizione della testa in modo dinamico per renderti il protagonista di ciò che stai ascoltando. Inoltre, il sensore di pressione ti permette di controllare la riproduzione e le chiamate in modo semplice e immediato.

Questi auricolari premium resistono al sudore e alla pioggia, perciò li puoi indossare quando vuoi. La custodia di ricarica assicura fino a 30 ore di ascolto totali e con una singola ricarica l’auricolare garantisce fino a 6 ore di ascolto non-stop. Acquistali adesso a soli 141,55€, invece di 199€.