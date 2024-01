Apple AirPods 3 a 179€: FOLLIA PURA su MediaWorld

MediaWorld ha deciso di scontare a un prezzo pazzesco gli Apple AirPods 3. Un’occasione più unica che rara, visto il risparmio che ti aspetta. Acquistali subito a soli 179 euro, invece di 199 euro. L’altro vantaggio è che, acquistandoli oggi stesso, ti assicuri la consegna gratuita direttamente a casa tua. Niente male vero? Ma non è finita qui. Infatti, puoi sempre decidere di pagare in comode rate a Tasso Zero con PayPal.

Apple AirPods 3: gli auricolari di nuova generazione per tutti

Cosa c’è di meglio per il tuo iPhone se non un bel paio di Apple AirPods 3! Questi auricolari di nuova generazione uniscono la tecnologia avanzata di Casa Cupertino alla perfetta compatibilità con il tuo smartphone iOS. Non ci sono dubbi, grazie all’audio spaziale il suono è ancora più coinvolgente e immersivo. I microfoni sono dotati di una speciale tecnologia che è in grado di rilevare le interferenze e i rumori cancellandoli e trasmettendo solamente la tua voce in chiamata.

Acquistali adesso a soli 179 euro, invece di 199 euro. La consegna è gratuita e con MediaWorld, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a Tasso Zero tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto.

