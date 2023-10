Apple AirPods 2 a un PREZZO FOLLE su Unieuro

Unieuro sta davvero stupendo tutti con alcune ultime offerte decisamente pirotecniche. Come questa, che sta facendo perdere la testa a tantissimi utenti. Acquista gli Apple AirPods 2 a soli 119 euro, invece di 149 euro. Si tratta di auricolari che stanno facendo la storia. La loro forma ergonomica garantisce comodità indossandoli e alte prestazioni di suono. Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Apple AirPods 2: la musica ha tutto un altro suono

Indossa gli Apple AirPods 2 e scopri tutta la qualità che cerchi da un paio di auricolari professionali. Dotati di controllo touch, garantiscono una fruibilità delle funzioni semplice e immediata, senza dover mettere mano al dispositivo con il quale sono collegati. Dopo il primo abbinamento, si connettono automaticamente ogni volta che li indossi, passando da mono a stereo senza interruzioni. La batteria dura 5 ore con una sola ricarica.

Acquistali ora a soli 119 euro, invece di 149 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 39,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

