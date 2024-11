Apple, a che punto siamo con gli smart ring? La situazione è chiara

Speravate nell’arrivo di un anello smart di Apple? In tal caso, le dichiarazioni del CEO di Oura, Tom Hale, potrebbero smorzare il vostro entusiasmo.

Secondo Hale, per il momento, Apple non avrebbe alcuna intenzione di competere nel mercato degli smart ring, nonostante il crescente interesse per questi dispositivi, soprattutto dopo il lancio del Galaxy Ring di Samsung.

Niente anello smart Apple: colpa di Apple Watch

La scelta di Apple pare essere il frutto di attente valutazioni: secondo Hale, l’azienda di Cupertino non riconoscerebbe un valore aggiunto significativo nel lancio di un suo anello smart, soprattutto considerando il successo dell’Apple Watch, che rimane il centro della sua offerta per la salute ed il fitness.

Hale, durante il Web Summit di Lisbona, ha spiegato che il principale timore di Apple sarebbe quello di dar vita ad un prodotto che andrebbe a competere proprio con i suoi smartwatch, riguardo a cui l’azienda ha fortemente investito in termini di ricerca e sviluppo, oltre che dal punto di vista economico. Anche Mark Gurman di Bloomberg conferma questa netta presa di posizione da parte del colosso statunitense.

Gli anelli smart, come quelli prodotti da Oura, sono ideali per chi cerca un dispositivo leggero e sempre attivo, capace di monitorare parametri come la qualità del sonno e la frequenza cardiaca, senza la necessità di frequenti ricariche. Nonostante ciò e la forte richiesta di mercato, Apple parrebbe concentrarsi solo sugli orologi: pochi prodotti ma ben sviluppati. D’altro canto, questa “rincorsa alla perfezione” sta mettendo a rischio anche la posizione della società nel campo degli smartphone pieghevoli, in relazione a cui non ha ancora proposto nulla.

Nel frattempo, Oura ha continuato ad innovare, lanciando la quarta generazione del suo Oura Ring e dimostrando quanto sia competitivo il settore degli anelli smart: è quindi il caso che Apple riveda la sua decisione in tal senso?