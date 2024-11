Samsung Galaxy Ring 2 sarà molto più sottile ed arriverà in anticipo

Samsung, dopo oltre un decennio di esperienza nel settore dei dispositivi indossabili, ha recentemente introdotto il suo primo anello smart: parliamo del Samsung Galaxy Ring.

L’innovativo smart ring ha riscosso un notevole successo di pubblico, tanto che la multinazionale sudcoreana starebbe già pianificando il lancio del Samsung Galaxy Ring 2.

Samsung Galaxy Ring 2: quando esce e cosa sappiamo

Le voci sul Samsung Galaxy Ring 2 stanno aumentando settimana dopo settimana. Un brevetto trapelato alla fine di ottobre ha già suscitato l’interesse degli appassionati, suggerendo l’arrivo di un modello con struttura regolabile: si parla quindi di un anello più versatile e personalizzabile.

Il leaker coreano Lanzuk (@yeux1122) ha svelato su Naver alcuni dettagli interessanti sulle caratteristiche tecniche e sui possibili tempi di lancio del dispositivo. Secondo Lanzuk, la data di uscita del Galaxy Ring 2 potrebbe essere anticipata rispetto a quanto inizialmente previsto da Samsung. Il blogger non ha specificato un periodo preciso, ma si prevede che l’azienda possa ufficializzare il suo nuovo smart ring nella prima metà del 2025: ricordiamo che il primo modello è stato mostrato durante l’evento Unpacked a luglio.

Oltre ad un’uscita anticipata, Lanzuk sostiene che il Samsung Galaxy Ring 2 potrebbe adottare significativi miglioramenti. Tra questi, si ipotizza un design più sottile e leggero, che garantirebbe maggiore comfort una volta indossato. Oltre ad una batteria più generosa, si prevedono aggiornamenti in relazione al monitoraggio della salute e del fitness, con sensori ancora più precisi per il rilevamento dei parametri vitali e delle attività fisiche. Questi upgrade renderebbero il Samsung Galaxy Ring 2 uno degli anelli smart più completi e desiderati del prossimo anno.

Occorre tuttavia sottolineare che le informazioni appena riportate, sebbene provengano da una fonte affidabile, non sono ancora state confermate in maniera ufficiale da Samsung ma, come ben sappiamo, quando determinati rumor si intensificano sul web, c’è sempre un fondo di verità.