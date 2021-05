Stando a quanto si evince in queste ore, sembra che Apple abbia ammesso di aver raccolto fino a 100 milioni di dollari dalla popolare app di Fortnite di Epic nel 2020.

Fortnite faceva comodo anche ad Apple, a quanto pare

Altre rivelazioni sono emerse nel processo in corso tra Epic Games e Apple. Oggi, Michael Schmid, Head of Games Business Development per l'Apple App Store, ha dato la sua testimonianza. In un rapporto di Bloomberg, Schmid avrebbe affermato che durante i due anni prima che Apple rimuovesse Fortnite dall'App Store nel 2020, il gioco ha incassato 100 milioni di dollari al gigante tecnologico statunitense attraverso le commissioni.

I dettagli fini delle dinamiche che hanno portato ad Apple tale importo e la cifra esatta sono stati tralasciati da Schmid nella sua testimonianza, tuttavia. Quando gli è stato chiesto se Apple avesse guadagnato oltre $ 200 milioni dal gioco, l'uomo ha risposto che sarebbe stato inappropriato per lui rispondere alla domanda specifica.

Apple ha rimosso il gioco dall'app store dopo che Epic, lo sviluppatore dietro Fortnite, ha violato i regolamenti del suo app store creando una piattaforma di pagamento in-app per i giocatori del battle royale.

Questa mossa è stata effettuata nel tentativo di aggirare la commissione del 30% addebitata da Apple per i pagamenti in-app. Alcuni esperti del settore hanno già stimato che Apple avrebbe potuto incassare più di 350 milioni di dollari dal gioco. D'altra parte, Epic ha accusato il colosso di Cupertino di detenere un monopolio.

L'App Store è diventata un enorme macchina per il denaro per Apple nel corso degli anni. Solo lo scorso anno, ha guadagnato oltre 22 miliardi di dollari dal negozio virtuale tramite commissioni. Il processo è seguito con attenzione da molte altre società che hanno continuato a mettere in discussione quella che ora è stata chiamata Apple tax.

Questa settimana potrebbe segnare il punto più alto del processo, che è già agli sgoccioli. Il CEO di Apple Tim Cook testimonierà venerdì in ciò che potrebbe illuminare ulteriormente la questione.

Cook ha ottenuto il permesso dal giudice del processo di essere il primo a montare lo stand venerdì mentre il gigante della tecnologia concluderà le sue argomentazioni. Lunedì invece, Epic presenterà le sue osservazioni finali prima che il verdetto finale venga emesso.

Il processo è un processo al banco e quindi il giudice pronuncerà il tutto senza una giuria. Qualunque sia il risultato, questo avrà un effetto di vasta portata sull'intera comunità di hardware e software mobile.

