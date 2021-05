Fortnite sta pianificando skin per LeBron James e The Rock, secondo quanto si evince da documenti interni. Di fatto, una presentazione interna suggerisce anche l’arrivo di un gioco di minibasket all’interno del battle royale.

Fortnite: quali sono le novità in arrivo?

Una presentazione interna a Epic Games ha mostrato ambiziosi piani promozionali per il gioco, tra cui un minigioco di basket e un “Party Royale” pianificato con Zion Williamson e LeBron James. Reso pubblico come parte della sperimentazione Epic v. Apple in corso, il documento proviene da una revisione aziendale trimestrale eseguita nel giugno 2020.

Oltre a dettagliare le entrate del gioco e le prospettive promozionali, la presentazione delinea un nuovo tipo di impresa “sperimentale” da costruire all’interno di Fortnite, compresi i piani per implementare un minigioco di basket come parte di una più ampia partnership con NBA.

Una diapositiva descrive il progetto come “una versione Fortnite del basket arcade“, che consentirebbe ai giocatori di scendere in campo in alternativa al tradizionale Battle Royale. Una diapositiva successiva anticipa il rilascio di emote a tema, eventi di playoff e potenziali spettacoli post-partita NBA all’interno del gioco.

In particolare, sono circolate voci secondo cui la sesta stagione del gioco potrebbe includere una skin di LeBron James, amato giocatore di basket, guidata da un’attenta analisi dei recenti pacchetti di aggiornamento. La partecipazione di Zion Williamson è meno chiara; il documento non fa alcun riferimento a lui al di fuori del grafico sopra. Epic Games ha rifiutato di commentare.

Molti degli eventi descritti in dettaglio nella presentazione hanno già avuto luogo, tra cui un ampio crossover Marvel e le partnership skin con la stella del calcio brasiliana Neymar e il famoso streamer LazarBeam.

La presentazione suggerisce anche che Epic sta lavorando a una skin a tema con Dwayne “The Rock” Johnson come parte della serie Icon del gioco, programmata per il primo trimestre del 2021. Nessuna partnership ufficiale è stata ancora annunciata, ma ci sono state voci significative su alcuni una sorta di crossover, guidato da insolite somiglianze visive tra Johnson e un misterioso personaggio della sesta stagione, oltre a un criptico post su Instagram della star.

