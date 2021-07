Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che Apple abbia appena effettuato un ordine di oltre 100 milioni di chip A15 Bionic dall'azienda taiwanese TSMC. In questo modo, la società potrebbe lavorare per eliminare eventuali problemi con la fornitura e con i componenti per la sua prossima linea di dispositivi in arrivo, gli iPhone 13.

Apple: perché un ordine così grande?

Secondo nuove indiscrezioni emerse in queste ore, il colosso con sede a Cupertino si aspetta di vedere un'elevata richiesta per la sua serie di iPhone 2021; per tale motivo, pare che abbia chiesto ai fornitori di aumentare la produzione del 20 percento rispetto alla generazione precedente.

Fra i fornitori troviamo il più grande produttore di chip a contratto, TSMC, il quale fornirà al produttore di iPhone ben 100 milioni di unità del suo chipset personalizzato, secondo quelle che sono i più recenti rumor.

Tuttavia, le spedizioni di chipset A15 Bionic non saranno relative solo al prossimo iPhone 13. Secondo quanto riferito, la società manterrà anche uno stock extra dell'ultimo chipset per tutti i prodotti in arrivo. Fra questi potrebbe esserci il futuro iPad Mini 6, che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno con un nuovo design simil-iPad Air IV. Rapporti precedenti avevano anche affermato che l'A15 Bionic alimenterà anche il prossimo iPhone SE.

Nonostante altri prodotti presenteranno il chip A15 Bionic, la maggior parte dei nuovi SoC sarà riservata all'iPhone 13 che dovrebbe vedere una forte domanda. Per chi non lo sapesse, l'A15 sfoggerà una configurazione di base simile a quella vista all'interno dell'A14, con quattro core di efficienza energetica e 2 core ad alta potenza. Tuttavia, il nuovo SoC presenterà un nuovo e avanzato processo a 5 nm di TSMC. Questo è quanto sappiamo al momento; vi invitiamo a restare connessi con noi per non perdervi tutte le novità in merito.

