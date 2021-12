App Store di Apple: arriva un easter egg in stile natalizio

Sull’App Store di Apple arriva un nuovo easter egg di Natale pensato per accompagnare gli utenti durante gli acquisti durante il periodo delle feste. Tutti gli utenti muniti di un dispositivo iOS (iPhone e iPad fa lo stesso) possono accedere sullo store digitale di Apple e scrivere il testo “Let it snow” all’interno del campo di ricerca.

Come risultato una simpatica tempesta di neve inizia a scendere copiosa dalla porzione superiore del display per accompagnare gli utenti durante la loro permanenza all’interno dell’App Store, ovviamente senza creare fastidio o distrarli durante gli acquisti di Natale.

“Let it snow” è l'easter egg di Natale sull'App Store di Apple

In pieno stile Apple, l’azienda ha pensato di aggiungere alcuni piccoli dettagli come la gestione degli elementi fisici: sfruttando i sensori dei device iOS, infatti, scuotendoli si applica una forza ai fiocchi di neve che iniziano così a generare piccoli vortici simili a quelli delle palle di neve.

Già da qualche tempo il colosso di Cupertino si sta preparando al Natale stuzzicando l’attenzione dei suoi utenti durante la famosa “holiday season”. Pochi giorni fa, infatti, per dare il via agli acquisti in stile natalizio, l’azienda aveva presentato il nuovo spot “Saving Simon“ con protagonista l’iPhone 13 Pro utilizzato interamente per registrare il breve video pubblicitario grazie alle incredibili funzionalità video.