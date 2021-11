Il nuovo spot di iPhone 13 Pro vi scioglierà il cuore

Apple ha appena pubblicato il nuovo spot natalizio per il periodo invernale del 2021; il corto si chiama “Saving Simon” ed è stato interamente girato con iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro: “Saving Simon”, il nuovo corto di Apple

Apple ha condiviso oggi il suo tanto atteso annuncio annuale per le vacanze per il 2021. Quest'anno, il video è stato girato interamente utilizzando un iPhone 13 Pro. Si chiama “Saving Simon” e dura 3 minuti. Potete guardarlo di seguito:

La compagnia di Cupertino afferma che il video è stato diretto dal duo padre-figlio, i candidati all'Oscar Jason Reitman e Ivan Reitman. È una bellissima storia per tutti coloro che non vedono l'ora che arrivino le vacanze.

L'annuncio delle vacanze di quest'anno è impostato sulla canzone “You and I” della cantautrice Valerie June, che può essere trovata su Apple Music. Il video è dedicato a “quelli con cui abbiamo aspettato tutto l'anno“.

L'annuncio natalizio della società di Tim Cook è diventato una tradizione annuale, con l'azienda nota per le sue campagne pubblicitarie natalizie molto suggestive e romantiche. Quest'anno, lo spot di Apple si basa sul continuo successo della campagna “Shot on iPhone” di lunga data dell'azienda.

Apple non entra in ulteriori dettagli sulla produzione dietro la pubblicità delle vacanze di quest'anno e non specifica se sono state utilizzate apparecchiature aggiuntive oltre al melafonino. Tuttavia, è impressionante vedere l'azienda utilizzare il suo ultimo e più grande telefono di punta per uno dei suoi spot più importanti dell'anno.

