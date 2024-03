Anycubic Photon Mono: MASSIMA qualità al minimo prezzo (-25%)

Nella corsa verso l’innovazione, la stampante 3D Anycubic Photon Mono M5s emerge come un vero e proprio pioniere nel campo della stampa 3D a resina. Con uno schermo LCD monocromatico da 10,1 pollici e una risoluzione 12K straordinaria di 11520 x 5120, questo dispositivo offre dettagli impeccabili, fino alla precisione di un capello umano. Il contrasto eccezionale di 480:1 garantisce che ogni modello stampato possieda bordi nitidi e contorni definiti, creando opere d’arte 3D senza precedenti.

Attualmente in mega sconto del 25% su Amazon, grazie alla festa delle offerte di primavera, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo competitivo di soli 449,00 euro, anziché 599,99 euro.

Anycubic Photon Mono M5s: impossibile resistergli a questo prezzo

Ciò che rende davvero rivoluzionario la Photon Mono M5s è la sua assenza di bisogno di livellamento. Grazie a un sensore meccanico innovativo, rileva automaticamente l’aderenza tra la piattaforma di stampa e il modulo di livellamento flottante, regolandosi di conseguenza. Questa funzionalità elimina completamente i fastidiosi errori di livellamento, garantendo un’esperienza di stampa senza problemi e aumentando significativamente il tasso di successo complessivo.

La vera magia risiede nella velocità di stampa. La Photon Mono M5s può raggiungere una velocità media di 105 mm/h, grazie alla resina ad alta velocità e alla pellicola di rilascio altrettanto veloce. Questa combinazione permette di realizzare i tuoi progetti in un tempo record, senza compromettere la qualità del risultato finale.

La Photon Mono M5s non è solo veloce, ma anche intelligente ed efficiente. Prima di ogni stampa, effettua un controllo completo del dispositivo e del materiale, assicurandosi che tutto sia nelle condizioni ottimali per una stampa perfetta. Inoltre, grazie al nuovo software slicer aggiornato, è in grado di adattare i parametri di esposizione in base alle caratteristiche specifiche del modello, migliorando ulteriormente la stabilità di stampa e il tasso di successo complessivo.

Dunque, se sei un appassionato di stampa 3D alla ricerca di un prodotto che unisca prestazioni straordinarie, facilità d’uso e risultati impeccabili, non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta del 25% sulla Anycubic Photon Mono M5s su Amazon. Le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo competitivo di soli 449,00 euro.