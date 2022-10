Antivirus per Windows 11: il migliore ti costa in offerta solo 17,49€

Panda Dome Essential è un antivirus per PC Windows 11, ma compatibile anche con le precedenti versioni, che è stato progettato per offriti in un solo pacchetto una protezione in tempo reale dai virus di ultima generazione, la garanzia della privacy per la tua rete WiFi e l’acquisto di beni online in totale sicurezza.

Grazie all’offerta a te riservata puoi acquistarlo oggi a soli 17,49 euro per un anno. Paghi adesso, lo provi 30 giorni e poi decidi se proseguire.

Perché Panda Dome Essential è il miglior antivirus per Windows 11

Panda Dome Essential è stato premiato con il miglior tasso di rilevamento dei virus secondo i dati dagli esperti: il bello è che tutto questo avviene con un impatto minimo sul dispositivo, che rimane prestante e veloce anche durante le analisi più approfondite.

A ciò si unisce la totale semplicità: lo installi una volta e letteralmente non ci pensi più, perché non dovrai preoccuparti di aggiornamenti e impostazioni complicato. Questo per un semplice motivo: il lavoro viene tutto eseguito nel cloud e quindi non lo noterai nemmeno mentre ti protegge dalle minacce più recenti.

Con oltre 30 anni di esperienza nell’innovazione del settore della sicurezza informatica, Panda Security è stata in grado di progettare una soluzione ideale per la protezione dei tuoi dispositivi, la tua vita digitale e tutta la famiglia.

Il pacchetto, che puoi acquistare ancora per poco a soli 17,49 euro, ti permette di ricevere anche un firewall, la protezione WiFi dagli hacker, acquisti e banking online sicuri e persino una VPN per navigare in modo privato e anonimo con fino 150 MB al giorno a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.