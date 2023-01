Antivirus per Mac: serve davvero? Sì, e ti consigliamo il migliore

L’antivirus per Mac serve davvero. Sì, rispondiamo subito al quesito che ti starai certamente chiedendo, magari dopo aver comprato per la prima volta un computer Apple nuovo di zecca.

Il fatto che i Mac siano immuni dai virus è una leggenda metropolitana di internet: in realtà, anche questi sistemi possono essere soggetti ai malware ed altre tipologie di attacchi informatici, seppur sia più difficile caderne vittima. Questo comunque non esclude che bisognerebbe utilizzare un’ottima protezione, come Intego Mac Internet Security X9 che puoi avere adesso a soli 19,99 euro invece di 49,99.

L’Antivirus per Mac serve: con Intego Mac Internet Security X9 sei al sicuro

Sono ormai diverse le aziende che si sono specializzate nella realizzazione di programmi antivirus appositamente pensati per Mac. Intego è tra le migliori e con il suo Mac Internet Security è in grado di garantirti la protezione antivirus in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questo mentre sfrutti anche un potente e intelligente firewall studiato per permetterti di proteggere la tua rete domestica e di essere al riparo da eventuali attacchi nel caso dovessi collegarti a una WiFi pubblica. Inoltre, i suoi sistemi di sicurezza danno modo di impedire la raccolta dei tuoi dati da parte di eventuali applicazioni di terze parti.

Il design intuitivo e un’interfaccia utente chiara e semplice completano il prezzo di un pacchetto eccezionale che è stato premiato con il 100% dei malware per Mac eliminati secondo numerosi test indipendenti battendo anche la concorrenza più blasonata.

Sì, il Mac è dopotutto un personal computer e in quanto tale è soggetto a possibili attacchi informatici. Per questo dovresti usare un antivirus e adesso puoi avere una delle soluzioni migliori a soli 19,99 euro per un anno. Approfittane prima che l’offerta si esaurisca.

