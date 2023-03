Antivirus e VPN: un'unica offerta a PREZZO SCONTATO per la massima protezione

Con McAfee Total Protection è possibile accedere ad un bundle pensato per massimizzare la protezione e la sicurezza informatica. La suite di protezione di McAfee, infatti, unisce ad un antivirus premium, in grado di garantire il monitoraggio in tempo reale dei propri dispositivi, anche una VPN, per l’accesso in sicurezza e nel rispetto della privacy ad Internet. A completare i servizi disponibili c’è un Password Manager, per la gestione sicura delle credenziali d’accesso.

McAfee Total Protection è oggi disponibile a prezzo scontato: bastano 49,95 euro (invece che 129,95 euro) per accedere all’abbonamento annuale e garantire la protezione per 10 dispositivi, con supporto ai sistemi operativi Android, iOS, Windows e macOS. L’accesso all’offerta può avvenire direttamente online, tramite il link riportato qui di seguito.

Antivirus e VPN: due servizi in un’unica offerta con McAfee

Grazie a McAfee Total Protection è possibile accedere ad una suite di protezione ricca e completa. A disposizione degli utenti troviamo:

un software antivirus in grado di rilevare in automatico minacce come virus, malware, ransomware e altro software potenzialmente dannoso

in grado di rilevare in automatico minacce come virus, malware, ransomware e altro software potenzialmente dannoso una VPN che consente l’accesso ad Internet nel rispetto della privacy, in sicurezza, grazie alla crittografia, e senza limiti alla velocità di connessione

che consente l’accesso ad Internet nel rispetto della privacy, in sicurezza, grazie alla crittografia, e senza limiti alla velocità di connessione un Password Manager per la gestione sicura di credenziali d’accesso e pagamento

per la gestione sicura di credenziali d’accesso e pagamento funzionalità aggiuntive come il tool per l’archiviazione crittografata, per salvare in sicurezza i propri dati, e strumenti per la protezione dei più piccoli

Con l’offerta in corso è possibile attivare McAfee Total Protection al prezzo scontato di 49,95 euro invece di 129,95 euro andando ad estendere la protezione su 10 dispositivi differenti, tra Android, iOS, Windows e macOS. L’offerta consente di condividere il servizio tra più utenti beneficiando di un costo annuale molto ridotto. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.