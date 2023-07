Antivirus con VPN inclusa: con Norton bastano meno di 3 euro al mese

Con Norton 360 è possibile accedere ad una delle offerte di sicurezza informatica più complete in assoluto. Si tratta di un bundle che comprende l’antivirus Norton con rilevazione e blocco delle minacce in tempo reale e la possibilità di utilizzare il servizio SecureVPN, per avere una VPN illimitata con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese. Ad arricchire i vantaggi per chi sceglie Norton ci sono anche fino a 75 GB in cloud per avere un backup sicuro dei dati del proprio PC.

Norton 360 è disponibile in diverse versioni: la scelta consigliata in questo momento è Norton 360 Deluxe che prevede un costo di 34,99 euro per un anno con una protezione estesa a 5 dispositivi (a scelta tra smartphone, tablet e computer). In pratica, per poter utilizzare il servizio bastano meno di 3 euro al mese di spesa. C’è anche il piano Premium che estende l’utilizzo dei servizi inclusi in Norton 360 a 10 dispositivi al costo di 44,99 euro per un anno.

Norton 360: tanta sicurezza con una spesa ridotta

Scegliere Norton 360 permette l’accesso a:

un antivirus con rilevazione e blocco delle minacce in tempo reale

con rilevazione e blocco delle minacce in tempo reale una VPN illimitata con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese fino a 75 GB in cloud per il backup sicuro del proprio PC

i servizi Dark Web Monitoring e Protezioni minori

Scegliendo Norton 360 Deluxe è possibile accedere al bundle con una spesa di 34,99 euro per un anno, pari a meno di 3 euro al mese, con la possibilità di estendere la protezione ad un massimo di 5 dispositivi. C’è anche il piano Premium che permette di proteggere fino a 10 dispositivi con una spesa di appena 44,99 euro per un anno. C’è anche il piano Standard da 29,99 euro che prevede la protezione di 1 dispositivo. Tutte le versioni di Norton 360 sono disponibili direttamente online, con una semplice procedura di attivazione tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.