Anticipa il Black Friday Amazon con le migliori occasioni di oggi per la casa

In attesa del Black Friday oggi ti segnalo una lista di 8 prodotti per la casa spettacolari a prezzi davvero imbattibili. Goditi le migliori occasioni di Amazon prima che tutto scada.

Migliori occasioni per la casa: 8 prodotti eccezionali

Per una casa domotica senza spendere un patrimonio acquista le 2 prese smart TP-Link Tapo P105 a soli 19,99 euro. Potrai controllare i tuoi dispositivi anche mentre sei fuori casa e avvalerti dei comandi vocali.

L’igiene dentale è una delle cose più importanti e con lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Vitality Pro avrai una pulizia perfetta senza sforzo. Possiede una testina rotonda che avvolge ogni singolo dente, 3 modalità di pulizia e timer integrato nel manico. Oggi te lo porti a casa con appena 23,68 euro.

Dato che il freddo ormai si fa sentire corri ai ripari con la piccola stufetta Rowenta a soli 39,99 euro. È silenziosa e super compatta e possiede due pratiche manopole per regolare la ventola e la temperatura.

Velocizza la tua cucina con la friggitrice ad aria Cecotec da 5,5 litri e un motore da 1700 W. È dotata di un display digitale e 8 modalità preimpostate. Potrai selezionare la temperatura da un minimo di 80 °C a un massimo di 200 °C e un timer fino a 60 minuti. Cuoci di tutto in modo semplice. Oggi è tua a soli 49,90 euro.

Pulizie meno stressanti con il mitico robot aspirapolvere Lefant M210 Pro a soli 99,99 euro, grazie allo sconto del 58%. Potentissima aspirazione da 2200 Pa e batteria che dura fino a 120 minuti. Raccoglie tutto lo sporco senza mai fermarsi grazie all’innovativa tecnologia Freemove3.0 ed è compatibile con i comandi vocali.

Super offerta per questo forno a microonde Toshiba da 20 litri con 5 livelli di potenza regolabili, timer e grill da 100 W. Potrai selezionare fino a 8 modalità di preparazioni. Mettilo nel tuo carrello a soli 74,99 euro.

Respira l’aria più pulita in casa con il purificatore Philips 800 Series oggi tuo a soli 79,99 euro, invece che 179,99 euro. Riesce a rimuovere gli allergeni in tutta la stanza e gode di 3 velocità che potrai regolare. Ha un design estremamente compatto ed semplice da trasportare. Inoltre è dotato della modalità spleep per usarlo mentre dormi.

Pulisci i pavimenti senza sforzi con uno dei prodotti top di gamma che oggi puoi acquistare a molto meno del suo prezzo. Stiamo parlando del mitico aspirapolvere e lavapavimenti Tineco iFloor 3 Breeze Plus. Oggi te lo puoi portare a casa soli 179 euro, con lo sconto del 31%. Aspira e lava in una sola passata.

Queste sono le migliori occasioni di oggi su Amazon ma devi fare in fretta perché ovviamente non potranno durare in eterno. Ricordati anche che se sei iscritto ai servizi Prime riceverai il tuo prodotto direttamente a casa in pochi giorni e senza pagare la spedizione. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.