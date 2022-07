Anteprima Prime Day: SCONTI 50-70% su cuffie e auricolari (da 11€)

Goditi questa anteprima dell’Amazon Prime Day 2022 e risparmia fino al 70% su questi cinque modelli di cuffie e auricolari. Scegli quelli che ti piacciono di più, ma sii veloce a completare l’ordine: i coupon resteranno a disposizione per un tempo limitatissimo.

Per approfittare delle singole occasioni, devi ricordarti sempre di attivare la promozione nella pagina dei singoli prodotti (semplicemente spuntando il coupon). Se sei abbonato ai servizi Prime, godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Prime Day Amazon in anteprima: 5 modelli in sconto fino al 70%

Di modelli ne ho scelti 5, tutti interessanti perché costano poco, ma non solo: anche le loro caratteristiche sono decisamente degne di nota. Ce n’è per tutti i gusti. Pronto? Eccoli tutti!

Cuffiette con design semi in ear di colore nero. Resistenti al contatto con l’acqua e dotati di controlli touch. Custodia di ricarica super pratica e compatta. Li prendi a 11,99€ invece di 39,99€.

Dei bellissimi cuffioni senza fili, dotati di chip Bluetooth per goderti la musica che ami di più senza il vincolo dei cavi. Fra le sue caratteristiche principali, ci sono due chicche: la cancellazione attiva del rumore e la ricarica rapida della batteria integrata. Li prendi a 23,99€ invece di 59,99€.

Dei bellissimi cuffioni da gaming compatibili con console (PS4 e Xbox) e PC. Dotati di luci LED personalizzabili e microfono esterno, li prendi a 14,39€ invece di 35,99€.

Delle cuffie Bluetooth con supporto da collo e design in ear. L’ideale per chi tende a perdere le singole cuffiette, ma non solo: sono perfette per lo sporto. Non manca il comodo telecomando per la gestione rapida di musica e telefonate. Offerte dall’eccezionale brand SoundPeats, te li accaparri a 14,99€ invece di 49,99€.

Per finire, semplicemente un bel paio di auricolari TWS che assomigliano terribilmente ai ben più celebri AirPods Pro. Li porti a casa a 13€ circa appena invece di 26,99€.

Visto? Ce n’è per tutti i gusti! Approfitta dell’anticipo dell’Amazon Prime Day e porta a casa i prodotti che preferisci risparmiando fino al 70%. Cuffie e auricolari a pochi spiccioli e addirittura con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.