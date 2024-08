Animal Crossing: New Horizons, prezzo WOW su Amazon, compralo adesso

Se possiedi una Nintendo Switch e sei alla ricerca di un gioco rilassante, creativo e coinvolgente, sappi che Animal Crossing: New Horizons è ciò che farà al caso tuo. Questo videogame, acclamato dalla critica e amato dagli utenti di tutto il mondo, ti permette di costruire e vivere la tua vita ideale su un’isola deserta, dove ogni giorno è una nuova avventura. Disponibile su Amazon a soli 47,99€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso. Avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di fartelo recapitare anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Animal Crossing: New Horizons, ecco perché comprarlo

In Animal Crossing: New Horizons avrai la libertà di creare la tua isola ideale da zero. Dal posizionamento delle case alla scelta degli alberi e dei fiori, ogni dettaglio sarà nelle tue mani. Di fatto, potrai personalizzare ogni aspetto dell’isola, costruendo sentieri, piazze, ponti e persino modellando il terreno a tuo piacimento. Inoltre potrai arredare e decorare la tua casa con mobili, opere d’arte, piante e molto altro. Una delle caratteristiche distintive di questo prodotto è il ciclo giorno-notte e il cambiamento delle stagioni, sincronizzati con il mondo reale. Questo gioco poi, non ha pressioni, obiettivi forzati o scadenze. Puoi divertirti al tuo ritmo, dedicando tempo alla raccolta di risorse, al giardinaggio, alla pesca, alla caccia agli insetti, o semplicemente rilassandoti sulla spiaggia. Il multiplayer offre un modo unico di connettersi con gli altri, anche a distanza.

A soli 47,99€ su Amazon, Animal Crossing: New Horizons è un acquisto imperdibile per chiunque possieda una Nintendo Switch.