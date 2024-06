Animal Crossing: New Horizons: prezzo SHOCK (-22%)

Nintendo Switch, bevanda estiva e Animal Crossing: New Horizons sulla console pronto ad assicurarti ore di relax e serenità: non è un sogno, è possibile e ti basta acquistare il gioco in sconto del 22% su Amazon, ma solo fino a esaurimento scorte! Se lo porti a casa oggi te lo assicuri ad appena 46,99€ invece di 59,99€!

Goditi la bellezza di Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons è ha conquistato milioni di giocatori grazie alla sua atmosfera rilassante e al gameplay coinvolgente ed è un vero e proprio must have per Nintendo Switch! In Animal Crossing: New Horizons, sei un abitante che si trasferisce su un’isola deserta, con l’obiettivo di trasformarla in un vibrante paradiso in cui spendere tempo in compagnia dei tuoi migliori amici animali e non.

Si inizia con una tenda e pochi strumenti, ma con il tempo puoi costruire case, negozi, musei e altri edifici che arricchiscono al meglio la tua città. Il gioco ti offre un’ampia varietà di attività quotidiane come pesca, caccia agli insetti, raccolta di materiali, giardinaggio e decorazione dell’isola.

Uno degli aspetti più affascinanti di Animal Crossing: New Horizons è il suo ciclo di tempo reale, che riflette le stagioni e gli eventi speciali dell’anno per una maggiore immersione! Questo permette ai giocatori di vivere esperienze uniche e partecipare a festività e celebrazioni stagionali. Inoltre, il gioco incoraggia la creatività e la personalizzazione, permettendo ai giocatori di progettare e modificare l’aspetto della loro isola e delle loro case.

Con la sua grafica adorabile e una colonna sonora estremamente rilassanti, Animal Crossing: New Horizons offre un’esperienza di gioco accogliente e gratificante, ideale per chi cerca un’esperienza di gioco rilassante e creativa. Fatti un bel regalo per l’estate e mettiti subito a giocare ad Animal Crossing: New Horizons finché è in sconto del 22%!