Android semplificherà ancora il passaggio tra smartphone nel 2025

In un nuovo post sul blog ufficiale, Google ha annunciato alcune interessanti novità che andranno a semplificare ulteriormente il passaggio tra due smartphone Android o da iPhone ad Android.

Ad esempio, a partire dal prossimo anno la funzionalità che permette di posticipare il trasferimento dei dati in un secondo momento non sarà più esclusiva dei Pixel 9 ma arriverà anche su altri smartphone. Nel caso specifico, basterà usare l’app Android Switch o effettuare l’accesso alle impostazioni del telefono.

E a proposito sempre di trasferimento, Google ha affermato che i tempi di trasferimento dei dati sono migliorati in modo significativo. Prendendo come esempio il passaggio dei dati da un iPhone a un device Android, rispetto a quanto avveniva nel 2023 ora il trasferimento è il 40% più veloce.

Sono previste novità anche per chi aggiorna un dispositivo Android. Riguardo a ciò, Google ha confermato l’arrivo di una nuova funzione che permetterà agli utenti di trasferire soltanto i dati memorizzati localmente, escludendo in automatico quelli già conservati nello spazio cloud.

Arrivano inoltre notizie incoraggianti riguardo al dialogo tra smartphone Android e iPhone. Infatti, in seguito all’adozione da parte di Apple del protocollo RCS, operazioni quali l’invio di messaggi e video, la gestione delle chat di gruppo e la reazione ai messaggi con qualunque tipo di emoji diventeranno più semplici.

In tutto questo non va dimenticato il ruolo di Android Switch, l’app sviluppata da Google per guidare l’utente alla configurazione del suo nuovo smartphone. L’obiettivo dell’app è di continuare a rendere il passaggio da un dispositivo all’altro più intuitivo e immediato, contando anche sull’adozione del maggior numero di produttori.

Nota finale per i possessori di Pixel Watch, che riceveranno il prossimo aggiornamento non prima di marzo 2025. Per loro, Google ha studiato l’invio di una sorta di promemoria per completare il passaggio non appena la configurazione del nuovo device sarà conclusa.