Sembra che Google sia intenzionato a interrompere una lunga tradizione legata al suo sistema operativo. Infatti, se Android 15 è in ritardo rispetto alla solita tabella di marcia, Android 16 potrebbe arrivare con molto anticipo, prima del previsto. Lo afferma un recente rapporto di WinFuture che ha diffuso alcune fughe di notizie legate al mondo del colosso di Mountain View.

Tuttavia non è solo questa la novità che segnerà una nuova fase del sistema operativo del robottino verde. Infatti, pare proprio che Big G cambierà anche il nome in codice del prossimo sistema operativo. Infatti, i rapporti menzionano un nome in codice che non segue la lunga serie di dolci scelta finora, ma “Baklava“.

Nuovi tempi e nuovo sviluppo quindi. Probabilmente dovremo aspettarci grandi cambiamenti. Un importante cambiamento visto che è da Android 1.5 che Google assegna nomi di dessert ai suoi sistemi operativi. Era il 2009 quando iniziò con “Cupcake” seguendo ogni versione in ordine alfabetico. Ma con Android 16 probabilmente non vedremo la “W“.

Android 16 potrebbe stupire tutti

Google potrebbe davvero stupire tutti con l’arrivo di Android 16, sovvertendo tutte le nostre aspettative che, con gli anni, abbiamo costruito sull’uscita di ogni singolo nuovo sistema operativo. Il motivo, rivela sempre il rapporto, potrebbe fondarsi in un nuovo processo di sviluppo, passando recentemente al cosiddetto “trunk-based“.

Ecco perché il cambio di nome, ma anche di data di rilascio. Infatti, questo nuovo processo potrebbe consentire un anticipo sul rool out addirittura già nel secondo semestre del 2025. Comunque le novità non sono di certo finite. Secondo gli esperti, promotori di questa fuga di notizie, sostengono che questa novità porterà almeno a tre vantaggi: