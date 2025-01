Android 16: importanti novità per le notifiche nella schermata di blocco

L’accumularsi delle notifiche nella schermata di blocco è un problema comune per molti utenti Android, che spesso riscontrano difficoltà nell’individuare le informazioni davvero importanti.

A tale riguardo, Android 16 potrebbe fornire una valida soluzione, riorganizzando le notifiche in modo più ordinato e funzionale.

Come cambierà il sistema delle notifiche su Android 16

Una prima ipotesi circa tale cambiamento era già emersa in Android 15 QPR2 Beta 1, con una modalità chiamata “minimalismo delle notifiche nella schermata di blocco“. Questa opzione aggregava tutte le notifiche in una piccola pillola posizionata sotto l’orologio, espandibile con un semplice clic per visualizzarne il contenuto.

Tuttavia, nella successiva beta di Android 15, rilasciata qualche giorno fa, questa funzione è stata rimossa, lasciando spazio ad un nuovo layout delle notifiche denominato “compatto“. Questa impostazione, non più una modalità nascosta ma un’opzione disponibile nel menu delle notifiche, permette agli utenti di scegliere come visualizzare le notifiche sulla schermata di blocco. Si può scegliere fra il nuovo formato compatto o l’elenco completo, che resta come impostazione predefinita:

È importante sottolineare che, anche attivando la visualizzazione compatta, alcune notifiche, come le “Rich Ongoing Notifications" introdotte in Android, potrebbero comunque rimanere visibili in modo esteso. Oltre a quanto specificato finora, Android 16 potrebbe includere ulteriori opzioni per gestire le notifiche sulla schermata di blocco, venendo incontro alle esigenze degli utenti: ovviamente, vi terremo informati su ogni possibile novità a riguardo.