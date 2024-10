Android 16, ecco la svolta nelle Impostazioni rapide

Si continua a parlare del prossimo sistema operativo del robottino verde in questi giorni. Ora che sappiamo come si chiamerà Android 16 concentriamoci su quelle che saranno le novità disponibili una volta che verrà reso disponibile l’aggiornamento. Ad aver rivelato un leak su una delle funzionalità interessanti che arriveranno è stato Mishaal Rehman.

Stando alle sue indiscrezioni, pubblicate su un suo articolo di Android Authority, sembra proprio che protagoniste della prossima novità saranno le Impostazioni Rapide. Il pannello sarà rivoluzionato per permettere di avere a disposizione più toggle, così da essere ancora più essenziale e pratico. Come sarà possibile questo?

Alcune immagini, arrivate dopo l’installazione dell’ultima versione di Android 15 QPR Beta 3, mostrano proprio questo. Ovviamente, al momento, servono un po’ di ritocchi per abilitarla, ma la cosa interessante è che probabilmente, con l’arrivo di Android 16, queste modifiche saranno di più facile applicazione per tutti.

Android 16 sembra promettere Impostazioni Rapide più efficienti

Maggiore personalizzazione può significare maggiore efficienza. Infatti, potendo decidere, l’utente è in grado così di rendere tutto su misura. Con grande probabilità sarà così per le Impostazioni Rapide di Android 16, stando a quanto rivelato da Mishaal Rehman su Android Authority:

Mentre stavo frugando nell’ultimo aggiornamento beta di Android rilasciato da Google all’inizio di questa settimana, ho scoperto che Google aveva fatto altri progressi nella revisione del pannello Impostazioni rapide di Android. Ho visto che Google aveva creato alcune categorie per organizzare meglio i riquadri delle Impostazioni rapide, un cambiamento che renderà più facile trovare il riquadro Impostazioni rapide giusto che vuoi aggiungere al pannello. Poco dopo quella scoperta, però, ho trovato un cambiamento ancora più grande: i riquadri Impostazioni rapide ora erano ridimensionabili!

Al momento però, come segnalatalo da Rehman, il pannello delle Impostazioni rapide non occupa l’intero schermo. Una cosa strana visto che ora non deve più lasciare spazio per le modifiche. Nondimeno, è probabile che Google lavorerà sodo su questo e sul migliorare ancora di più questa novità visto che l’esordio di Android 16 è ancora piuttosto lontano.