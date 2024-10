Adesso sappiamo come si chiama Android 16

Molto probabilmente Google romperà la tradizione con il nuovo nome scelto per Android 16. Il prossimo sistema operativo di Big G sarà una novità a partire dal suo nome di battesimo. Infatti, questa notizia, che non è proprio così inaspettata visto il leak di inizio ottobre, riconferma quanto anticipato. Su X è stato Mishaal Rahman a confermare il nuovo nome.

Android 16 si chiamerà Baklava e, rispetto ad Android 15 arrivato in ritardo, verrà rilasciato con largo anticipo. Basta tradizione quindi per il colosso di Mountain View che ora pensa a una rivoluzione con il suo prossimo sistema operativo, abbandonando così l’ordine alfabetico ormai diventato storico. Una novità che include non solo una scelta stilistica.

Sarà la pasta sfoglia la protagonista giocosa del prossimo nome di Android. La conferma non è solo una supposizione o una fuga di dati, ma l’elenco dei nomi in codice di tutte le altre versioni di Android, scoperto proprio da Rahman.

Android 16 si chiamerà Baklava

La conferma del nome del prossimo sistema operativo di Google è arrivata su X (ex Twitter) sull’account dell’affidabile leaker Mishaal Rahman che ha scritto: “Nel caso in cui voleste un’ulteriore conferma che il nome in codice di Android 16 sarà Baklava, eccolo menzionato alla fine dell’elenco dei nomi in codice di tutte le altre versioni di Android“.

Con toni simpatici ha anche postato la foto del dolce in questione con un peluche del robottino verde: “Gli androidi sognano la cheesecake al baklava? Poiché Baklava sarà il nome in codice del dessert per Android 16, ne ho presa una fetta da una panetteria locale“. Almeno il dolce era buono, speriamo sarà lo stesso con il nuovo sistema operativo.

Infatti, la scelta di rompere con la tradizione da parte di Google è motivata anche da alcune novità sulla costruzione del sistema operativo. Quindi dovremo aspettarci una certa rivoluzione. Si parla di un nuovo processo di sviluppo, il cosiddetto “trunk-based“.