Android 13: la lista degli smartphone Xiaomi e Redmi compatibili

Giorno dopo giorno ci avviciniamo all’arrivo della prima beta pubblica di Android 13 e di conseguenza alla timeline ufficiale di arrivo del nuovo OS che, lo ricordiamo, sarà verosimilmente svelato durante il prossimo mese di ottobre assieme alla serie Google Pixel 7.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono i dispositivi Xiaomi compatibili con il nuovo OS del colosso di Mountain View, sebbene la compagnia cinese non abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali a riguardo. Come ben sappiamo l’azienda è solita rilasciare la nuova versione di Android prima per i device di fascia alta, di nuova generazione, e via via per tutti gli altri compatibili: la serie Xiaomi 12 e Redmi K50 saranno evidentemente i primi a ricevere Android 13.

Tutti i device Xiaomi compatibili con Android 13

Ci aspettiamo che la stragrande maggioranza di tutti i device presentati nel corso del 2021 saranno aggiornati, ma potrebbero esserci delle piccole novità che al momento non sono prevedibili. Qui di seguito la lista di tutti i dispositivi Xiaomi compatibili al 100% con il nuovo sistema operativo di Google:

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X (India)

Xiaomi 12X Pro (India)

Xiaomi Pad 5 Series

A seguire i device Redmi compatibili con Android 13:

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi 10 2022

Redmi 10 5G

Redmi 10C

Redmi 10 (India)

Redmi Note 10

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10S

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro Max

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 11

Redmi Note 11 NFC

Redmi Note 11S 4G/5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11E

Redmi Note 11T 5G

Redmi K40/ Pro/ Pro+/ Gaming

Redmi K40S

Redmi K50/ Pro/ Gaming

Infine, la lista dei device Xiaomi e Redmi che con tutta probabilità non riceveranno Android 13, a patto di specifiche eccezioni: