Ecco quando il tuo smartphone Samsung riceverà Android 13

Mentre Samsung spinge sul pedale dell’acceleratore e sta continuando ad aggiornare i suoi smartphone ad Android 12 – a tal proposito il nuovo OS è appena sbarcato su Samsung Galaxy M31s -, sappiamo che il colosso sudcoreano sta già testando la One UI 5.0 basata su Android 13.

Sebbene Samsung non abbia ancora pubblicato la timeline ufficiale di rilascio dell’update ad Android 13, ricordiamo che la nuova major release di Android è prevista al lancio a fine Q3/inizio Q4 di quest’anno, è possibile prevedere con una certa sicurezza quali saranno i device interessati dall’aggiornamento ed entro quando sarà disponibile.

Ecco quando sarà disponibile Android 13 sul tuo smartphone Samsung

La compagnia è l’unica nel panorama mobile Android a garantire 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza per i propri device di ultima generazione; pertanto, è lecito prevedere che i primi device a ricevere l’update saranno gli ultimi lanciati sul mercato.

One UI 5.0 beta con Android 13

La beta di Android 13 con la One UI 5.0 dovrebbe sbarcare a partire dal mese di luglio in poi per i seguenti device:

Samsung Galaxy S22 series, a partire dalla fine di luglio

Samsung Galaxy Z Fold3, a partire dai primi di agosto

Samsung Galaxy Z Flip3, a partire dai primi di agosto

Samsung Galaxy S21 series, a partire da metà/fine agosto

One UI 5.0 stabile basata su Android 13

Con tutta probabilità la versione stabile di Android 13 con la One UI 5.0 sarà disponibile a partire dal mese di ottobre per i seguenti dispositivi:

Samsung Galaxy S22 series, a partire dal mese di ottobre

Samsung Galaxy Z Fold3/Z Flip3, a partire dal mese di novembre

Samsung Galaxy S21 series, a partire dal mese di novembre

Tutti i device Samsung che riceveranno Android 13

Qui di seguito, invece, tutti i device serie Galaxy che riceveranno Android 13 con assoluta certezza:

Samsung Galaxy S22/S22+/S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S20 LTE/5G

Samsung Galaxy S20+ LTE /5G

Samsung Galaxy S20 FE LTE/5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note20 LTE/5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra LTE/5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Flip LTE/5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52 LTE/5G

Samsung Galaxy A71 LTE/5G

Samsung Galaxy A51 LTE/5G

Samsung Galaxy A Quantum

Samsung Galaxy Quantum 2

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

I consigli di Telefonino.net

Com’è ovvio che sia i primi device a ricevere l’aggiornamento al nuovo sistema operativo di Google saranno gli smartphone Galaxy di ultima generazione. A tal proposito, ti consigliamo di acquistare al volo l’ottimo Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon a un prezzo molto vantaggioso e con caricabatterie incluso.