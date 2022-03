Android 12L: un bug fa a cazzotti con la status bar

A seguito dell'arrivo dell'update di marzo che ha mandato in tilt i sistemi di pagamento contactlss (via NFC) per gli smartphone della serie Google Pixel (tranne per i Pixel 6, non ancora aggiornati), sembra che l'introduzione di Android 12L abbia portato a galla un singolare bug della status bar che è sfuggito durante i numerosi mesi di beta testing di questi mesi.

Infatti, come viene sottolineato da diversi utenti su Reddit, sembra proprio che la status bar abbia qualche problema di layout che comporta la parziale sovrapposizione con l'interfaccia grafica delle applicazioni mostrate a schermo.

La status bar su Android 12L è colpita da un bug piuttosto fastidioso

Le cause del bug non sono ancora note ma si iniziano già a valutare alcune ipotesi: secondo molti, il problema si evidenzia maggiormente negli smartphone aggiornati ad Android 12L e muniti di una fotocamera punch hole o di un notch. Inoltre, sembra che il problema comporti anche una scorretta rappresentazione dei colori di sfondo, delle action bar e di altri elementi dell'interfaccia che non rispondono più ai tap in quanto “coperti” dalla status bar.

“Nel mio caso, la barra di stato sul mio Pixel 5 è ora tagliata a metà su Snapchat e sul client Twitter Flamingo“, sottolinea un utente su Reddit. “È bello che Google stia lavorando con Snapchat per portare alcune nuove funzionalità delle fotocamera degli smartphone Pixel nella fotocamera dell'app, tuttavia dovrebbero concentrarsi in primo luogo sul fatto che l'app garantisca una buona esperienza di utilizzo. La già pessima barra di stato di Snapchat è peggiorata con questo aggiornamento e la modalità notturna non si vede da nessuna parte sulla versione Android mentre è su iOS da oltre sei mesi.”

Come dicevamo, risulta ancora ignota la fonte di questo problema: potrebbe essere un problema legato alle applicazioni non ancora correttamente aggiornate con l'apposito SDK fornito da Google oppure potrebbe dipendere dal framework della UI di Android; in questo caso spetterebbe al colosso di Mountain View il compito di rilasciare un update il prima possibile.