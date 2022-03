Android 12L: Netflix si vede finalmente in HD sui Google Pixel

Android 12L ha riportato lo streaming HD di Netflix sui Google Pixel. Da ormai quasi un anno molti smartphone della serie Google Pixel non riescono più a trasmettere contenuti Netflix a qualità HD in quanto hanno perso la certificazione Widevine L1, prerequisito essenziale appunto per lo streaming di contenuti video a risoluzione 720p o superiore.

L’arrivo di Android 12L con il Feature Drop di marzo, però, ha finalmente rimesso le cose al loro posto: la conferma arriva anche da parte di Google che, rispondendo a una richiesta dai colleghi di Android Police, ha sottolineato che il nuovo update ha definitivamente risolto il problema e garantisce la riproduzione dei contenuti a risoluzione HD su Netflix.

Android 12L: i Google Pixel supportano di nuovo lo streaming Netflix in HD

Facendo un piccolo passo indietro, diversi mesi fa alcuni utenti avevano notato che i propri smartphone Pixel erano passati alla certificazione Widevine L3 – meno sicura della versione L1 – causando così il problema con la riproduzione dei contenuti a risoluzione HD su Netflix. Il DMR sviluppato da Google, utilizzato da Netflix, HBO, Disney+ e molti altri, assicura il playback video sui dispositivi Android con un’elevata certificazione di sicurezza.

Tornando ai giorni nostri, l’arrivo del nuovo Feature Drop di marzo con Android 12L sembra aver finalmente corretto il problema. Diciamo “sembra” in quanto, stando alle segnalazioni in rete, alcuni utenti avrebbero ancora difficoltà a guardare contenuti in HD su Netflix: in questo caso è necessario effettuare un factory reset del proprio device solo dopo aver installato l’aggiornamento ad Android 12L. Ricordiamo, inoltre, che operazioni come il root del device, l’installazione di una custom ROM o anche sbloccare il bootloader, comporta la perdita immediata della certificazione Widevine L1.

Per i più curiosi l’applicazione Android di Netflix dispone di un tool integrato per testare il livello di sicurezza Widevine e anche la risoluzione massima del playback video: per avviarlo basta tappare sull’icona del proprio profilo > Impostazioni > Playback Specification.