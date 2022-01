Android 12 è colpito da un altro bug: il fix è in arrivo

Come ogni sistema operativo anche Android 12 è colpito da qualche bug più o meno fastidioso, e nel corso delle scorse settimane diversi utenti hanno notato che la modalità PiP (Picture in Picture) è interessata da un singolare bug che non permette più di sfruttarla mentre si utilizza Google Maps e altre applicazioni Android molto popolari.

La modalità PiP di Android 12 è colpita da un bug

Le prime informazioni indicano che questo bug è presente più o meno dal rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 lo scorso ottobre, ma solo ultimamente il forum di Google si è popolato di un numero copioso di utenti che hanno confermato il problema con i propri device. Nello specifico un utente ha dichiarato che “sin dal rilascio di Android 12 la modalità Picture in Picture ha smesso di funzionare su Google Maps. Ho provato a riavviare il telefono, pulire la cache, eliminare i dati dell'applicazione, disinstallare tutti gli aggiornamenti e molto altro.”

Lo stesso problema è stato confermato anche da un altro utente anch'egli non più in grado di utilizzare la modalità PiP all'interno di applicazioni del calibro di Netflix, YouTube, Facebook e molte altre. Fortunatamente, però, sembra che Google sia già corsa ai ripari rilasciando un apposito fix per questo bug all'interno dell'aggiornamento di gennaio e, infatti, un utente munito di Google Pixel 6 Pro ha confermato che il proprio device non è più colpito dal sopracitato bug.

È probabile che gli altri utenti ancora oggi colpiti del bug non abbiano scaricato l'ultimo aggiornamento di gennaio o che il proprio OEM non abbia ancora integrato il fix nella relativa personalizzazione di Android: la buona notizia è che il bug verrà verosimilmente corretto nel corso delle prossime settimane.