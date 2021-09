Secondo quanto riferito, Google rilascerà l'aggiornamento della versione stabile di Android 12 il 4 ottobre. BigG ha lavorato sodo sull'ultimo sistema operativo mobile Android 12 e la scorsa settimana il gigante della tecnologia ha rilasciato la quinta e ultima versione beta del firmware in questione, il che significa che la versione stabile dovrebbe essere svelata in poche settimane.

Android 12 arriverà il 4 ottobre, (QUASI) ufficiale

Sebbene l'azienda non abbia rivelato la data di debutto esatta per la versione stabile del sistema operativo Android 12, un nuovo rapporto di XDA-Developers afferma che Android 12 potrebbe essere ufficialmente rilasciato per gli smartphone Pixel il 4 ottobre.

Google dovrebbe pubblicare il codice sorgente per il sistema operativo Android 12 il 4 ottobre sull'Android Open Source Project (AOSP) Gerrit. Se l'OEM americano manterrà la sua tradizione, l'ultima iterazione di Android dovrebbe essere distribuita lo stesso giorno sui proprietari di telefoni Pixel.

Tenete presente che questa è una data di lancio provvisoria; potrebbe essere modificata all'ultimo minuto, in quanto Google non l'ha ancora comunicato una data ufficiale.

Di fatto, sappiamo Google è un po' in ritardo nel rilasciare la build stabile del sistema operativo Android; è probabile che il programma di sviluppo sia stato influenzato dalla pandemia da CoVid-19.

Il ritardo potrebbe essere dovuto al fatto che Google vuole assicurarsi che tutto funzioni correttamente, pertanto potrebbe star impiegando più tempo per i test. A differenza degli aggiornamenti precedenti, questo verrà fornito con aggiornamenti significativi e diverse nuove aggiunte, tra cui un'interfaccia utente rinnovata e funzionalità incentrate sulla sicurezza

Ricordiamo che la Beta è già disponibile per la gamma Pixel e per una serie di altri smartphone di brand come Xiaomi, Realme, OPPO, OnePlus, ASUS e Samsung.

Secondo quanto riferito, Google sta anche lavorando ad un nuovo aggiornamento minore; si potrebbe chiamare Android 12.1 e non Android 13. Dovrebbe essere implementato poco dopo dopo il lancio dei telefoni della line-up Pixel 6.

