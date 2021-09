Android 12.1: ci sarà una UI per il Pixel Fold

Google Android 12.1 offrirà un'esperienza unica per il futuro telefono pieghevole dell'azienda di Mountain View, il fantomatico Pixel Fold.

Google Pixel Fold e Android 12.1: cosa sappiamo ad oggi?

Google si sta preparando per il prossimo grande aggiornamento Android che apparentemente dovrebbe essere lanciato il 4 ottobre. Questo importante update apporterebbe miglioramenti all'esperienza utente con i telefoni pieghevoli. Non di meno, si dice che il presunto Pixel Fold arriverà in occasione del debutto della serie Pixel 6.

Secondo un rapporto di XDADevelopers, Android 12 del gigante dei motori di ricerca sarà uno dei più grandi aggiornamenti per le piattaforme Android degli ultimi anni. Inoltre, il rapporto ha aggiunto che sono emerse anche ulteriori informazioni sul successivo firmware di Android 12.1. Questo nuovo software includerebbe miglioramenti all'esperienza utente che si avrà con il foldable.

La prossima versione è 12 sc-v2, che XDA chiama Android 12.1. Nella recente Developer Preview 2 di Android 12, gli esperti di XDA Developers sono riusciti a scoprire una funzione nascosta della “barra delle applicazioni” nel launcher Pixel.

Questo appare nella parte inferiore dello schermo dove di solito si trova la barra di navigazione. L'interfaccia utente in questione avrà una serie di applicazioni preferite e utilizzate di recente.

La barra delle applicazioni è stata sviluppata per dispositivi con schermi di grandi dimensioni come i tablet, e questo dovrebbe migliorare la funzionalità multitasking del dispositivo in questione. Il software utilizzerà al meglio lo spazio dello schermo più grande. Per chi non lo sapesse, si dice che Google lancerà Pixel Fold entro la fine dell'anno.

Tenete presente che questa è solo una speculazione, pertanto vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Tuttavia, una delle modifiche al codice che implementa il tutorial della nuova barra delle applicazioni mostra l'immagine della funzione in azione. Nella foto, possiamo osservare due diverse istanze del browser Chrome utilizzate fianco a fianco. Apparentemente sw è ancora in fase di test e ci mostra la UI del pieghevole divisa a metà con una linea in mezzo per una maggior distinzione.