Anche Xiaomi investe nella tecnologia UWB: cos'è?

L'agenzia governativa cinese per la registrazione delle imprese, la QCC, ha recentemente aggiornato il suo database nel gennaio 2022 e un giornalista di ITHome ha notato che Xiaomi ha recentemente investito in una piccola startup tecnologica chiamata Ultraception che si concentra sulla tecnologia UWB.

Perché Xiaomi è interessata all'Ultra-Wide Band (UWB)?

Dal database, è noto che Ultraception è stata fondata nel 2019, registrata sotto il suo CEO Dong Zongyu, e la società vale attualmente 6,5 milioni di azioni dopo che Xiaomi aveva acquistato diverse azioni della società. Dalla descrizione, si scopre che la piccola realtà si diletta anche nel settore dei server di dati, nel settore dei semiconduttori e anche nel settore delle telecomunicazioni.

La tecnologia Ultra-Wide Band, comunemente indicata anche come UWB nel settore, è una tecnologia di comunicazione basata su radio per l'uso a corto raggio e la trasmissione di dati veloce e stabile. È destinata a sostituire i sensori di luce a infrarossi che si trovano oggi all'interno dei nostri device perché la tecnologia UWB consuma meno energia rispetto alla tecnologia a infrarossi.

Sebbene l'UWB sia presente dall'inizio degli anni '90, è stata “di nicchia” fino al 2020 quando è stata finalmente incorporata nei nostri smartphone, smart home e tracker. In particolare, con gli SmartTag Plus di Samsung e gli Airtag di Apple.

Per quanto riguarda i dettagli su come Xiaomi potrebbe utilizzare questa tecnologia UWB per i suoi prodotti in futuro, l'OEM cinese ha dimostrato che utilizzerà la tecnologia UWB per controllare i suoi dispositivi domestici intelligenti. Con l'aiuto degli algoritmi di calcolo del software, la società ha ottenuto un posizionamento a livello centimetrico e una precisione di misurazione dell'angolo di ±3° utilizzando la tecnologia in questione.

Non di meno, l'azienda afferma che questa tecnologia Ultra Wideband (UWB) offrirà capacità di percezione spaziale di smartphone e dispositivi intelligenti, in un modo simile al GPS. Così facendo, l'utente potrà semplicemente puntare il device verso qualsiasi dispositivo e una scheda di controllo per lo stesso apparirà automaticamente sullo schermo.

Ad oggi, solo il Mi Mix 4 supporta la tecnologia UWB ma si spera che Xiaomi voglia portare questa tecnologia su più dispositivi in ​​futuro.