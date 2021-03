Questa mod di Microsoft Flight Simulator vi mostra la nave da carico bloccata nel Canale di Suez e… sì, è un brutto spettacolo alquanto triste da vedere anche dai cieli fittizi del videogioco di casa Redmond.

La nave incagliata nel Canale di Suez in Microsoft Flight Simulator

La massiccia nave da carico Evergreen è rimasta bloccata per quasi una settimana nel Canale di Suez, affascinando Internet e frustrando le squadre responsabili impiegate nel suo dislocamento. Non di meno, i Governi sono stati duramente colpiti dalla chiusura della rotta commerciale marittima.

La nave (e la scritta “Evergreen” del marchio dipinto sul lato) è diventata così iconica, infatti, che è stata ripresa a dovere all’interno di Microsoft Flight Simulator; un pilota virtuale che sembra aver creato una mod che posiziona la nave all’interno della Terra virtuale del gioco, tramite GeekWire.

L’utente di Twitter Mat Velloso ha condiviso un video da TikTok, originariamente catturato e caricato dall’utente “donut_enforcement“, mostrando il flyby della nave da carico da un punto di vista aereo; si può vedere la barca bloccata tra le rive del canale. La scena sembra incredibilmente realistica, e questo testimonia l’altissima qualità della mod e della grafica superlativa di Microsoft Flight Simulator.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Ovviamente, nulla impedisce allo sviluppatore Asobo di aggiornare il gioco con nuove immagini satellitari per includere la nave per tutti i giocatori: negli ultimi sei giorni sono state scattate moltissime queste fotografie. Ma considerando che il gioco trae le sue immagini da Bing Maps e non si aggiorna sempre in modo tempestivo, questo significa che il gioco non avrà questo particolare mezzo incagliato nel Canale, a meno che non siate in grado anche voi di moddare il gioco.

Videogames