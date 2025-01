Anche Italo si unisce ai saldi: viaggi in treno con sconti fino al 30%

I saldi non sono soltanto per l’abbigliamento. Italo ha lanciato una nuova promozione, valida fino alle 19 del 13 gennaio, per viaggiare sui treni Alta Velocità con sconti dal 20% al 30% sulle proprie tratte nazionali in un periodo compreso tra il 28 gennaio e il 15 aprile

Viaggiare sui treni Alta Velocità con uno sconto

Ecco come funziona la promozione Italo nel dettaglio. Per prima cosa è necessario collegarsi al sito web di Italo oppure scaricare l’app per dispositivi mobili, dopodiché inserire la stazione di partenza e quella di arrivo e la dara di viaggio, che deve essere tra il 28 gennaio e il 13 aprile – altrimenti non sarà possibile approfittare dello sconto.

Nel campo codice promo servirà inserire il codice SALDI: lo sconto, dal 20% al 30%, verrà applicato automaticamente, senza dover fare nulla. L’offerta è valida per i viaggi in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima Business, ma è anche soggetta a disponibilità: è meglio prenotare il prima possibile, per non perdere lo sconto.

Le offerte Italo sono disponibili ancora per poco, fino alle 19 del 13 gennaio. Ricorda di inserire il codice promo SALDI per ottenere il tuo sconto immediato sui biglietti del treno che va dal 20% al 30%.