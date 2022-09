Anche il Redmi K60 potrebbe adottare l'isola dinamica di iPhone 14 Pro

In queste ore, il VP di Redmi Lu Weibing sta chiedendo agli utenti del web se vogliono vedere la famigerata Dynamic Island di iPhone 14 Pro a bordo dei futuri Redmi K60. Sembra che Xiaomi Group stia indagando per conoscere i pensieri dei suoi clienti in merito a questa “genialata” di casa Apple. Noi riteniamo (ma è un nostro parere personale) che vedremo l’isola interattiva a bordo di numerosi device Android nei prossimi mesi. Questo è un elemento destinato ad essere copiato, imitato, emulato e riadattato, a nostro avviso. Speriamo di sbagliarci.

Redmi K60: arriverà con la Dynamic Island?

I rumor ipotizzano che questa line-up di smartphone di punta sarà disponibile non prima del 2023. Le informazioni riportano infatti un debutto per i primi mesi del prossimo anno. Dovrebbero esserci dei modelli con Snapdragon 8+ Gen 1 e dei device con Snapdragon 8 Gen 2. Purtroppo i leaks finiscono qui.

Apple ha introdotto poche settimane fa i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max con questa inedita funzionalità: la tacca lascia il posto alla Dynamic Island, un sistema interattivo che è dotato di selfiecam, sensori e un sistema di notifiche pop-up che cambia dimensione a seconda dell’app. Adesso è compatibile solo con le app di sistema e con qualche software di terze parti, ma in futuro dovrebbe essere compatibile con tutti i programmi.

Ad oggi, l’elenco completo delle app compatibili è stato reso noto dallo youtuber MKBHD; il ragazzo ha dimostrato anche come funzionano tutte le opzioni dell’isola dinamica. Stando a quanto suggerisce, “nei prossimi mesi, molti OEM Android copieranno questa feature”.

Di fatto, ecco una riproposizione di Xiaomi:

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere smartphone Android con la Dynamic Island?

