Anche gli utenti Google Workspace potranno presto accedere all'app Gemini

Dopo l’annuncio di settembre, a breve anche gli utenti Google Workspace potranno utilizzare l’app Gemini su Android e iOS. Resterà sempre attivo l’URL principale (gemini.google.com); dopo la distribuzione, gli abbonati Google Workspace potranno accedere al proprio account anche su dispositivi Android o iOS installando semplicemente l’app.

Google ha spiegato:

Con l’app mobile Gemini, gli utenti potranno fare ricerche o trovare risposte rapide mentre sono in movimento. Possono anche sfruttare la fotocamera del telefono per scattare foto di appunti scritti a mano ed esportarli in Google Docs o Gmail, o creare visualizzazioni pronte per la presentazione di un grafico disegnato su una lavagna.

Gli abbonamenti compatibili

Alcune funzionalità non sono al momento ancora disponibili, tra cui Gemini Live (per i soli account scolastici), le estensioni di Gemini in Workspace, caricamento di file e Gems. Per utilizzarle, sarà necessario collegarsi alla web app.

Questi gli abbonamenti Google Workspace compatibili:

Business Starter, Business Standard, Business Plus

Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus

Frontline Starter, Frontline Standard

Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus

Google Workspace for Nonprofits edition

Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus

Sarà disponibile anche per i clienti di Google Workspace con questi componenti aggiuntivi: Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education e Gemini Education Premium. Tra le lingue supportate, figura anche l’italiano. Il rollout avverrà in modo graduale, nel corso delle prossime settimane.