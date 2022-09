Anche gli AirPods si aggiornano: scaricate il software ADESSO

Non solo iPhone e Apple TV si aggiornano; l’OEM di Cupertino ha appena rilasciato il nuovo firmware per AirPods, gli auricolari (e le cuffie) premium True Wireless Stereo. Cosa cambia con il nuovo firmware? Bhè, sappiate che c’è una novità molto gradita. Arrivano le note di registro per l’update, così saprete quali sono le novità che l’azienda ha preparato per voi.

Questa modifica riguarda sia gli AirPods standard, che il modello Pro che le cuffie over ear Max. In futuro, Tim Cook dichiara che ci sarà una pagina dedicata alle nuove funzionalità incluse negli aggiornamenti del gadget indossabile.

AirPods: arrivano le note di registro

Come previsto da tempo infatti, l’OEM di Cupertino ha appena pubblicato un nuovo documento relativo alle note di rilascio per il firmware degli AirPods/Pro/Max. L’ultima iterazione del firmware è la versione 4E71 ed è stata rilasciata diversi mesi or sono. Adesso, il nuovo documento non è molto utile per capire cosa cambia, ma menziona solo “correzioni di bug e miglioramenti vari”. Meglio che niente… Anche se speriamo in più dettagli con i futuri update.

Attenzione: per scaricare il firmware degli AirPods occorre avere un telefono aggiornato ad iOS 16, scaricabile da ieri su tutti gli iPhone, a partire dai modelli del 2017 (iPhone 8 in poi). I dispositivi precedenti non sono più supportati.

Come si fa per aggiornare gli AirPods 3/Pro o le Max?

Niente di più semplice: vi invitiamo ad andare nelle Impostazioni dell’iPhone, cliccare su Generali, pigiare su Informazioni su e infine AirPods. A questo punto toccate la versione del firmware.Il documento di supporto è simile a quello che Apple ha mantenuto per gli aggiornamenti del firmware AirTag dall’inizio di quest’anno.

Non c’è altro modo per aggiornare gli auricolari. Il firmware si installa mentre gli AirPods sono in ricarica e sono connessi all’iPhone, ad un iPad o anche ad un Mac. Se volete acquistare il modello AirPods Pro del 2019, sappiate che è in sconto su Amazon a 194,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.