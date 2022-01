Anche Crash Bandicoot sarà esclusiva Xbox? Facciamo chiarezza

Ne abbiamo già parlato nell'articolo in cui abbiamo elencato tutte le IP Activision che, in caso di conclusione dell'accordo, passeranno a Xbox. Oltre a Call of Duty, Warcraft, Spyro e altre importanti saghe figura ovviamente anche Crash Bandicoot che, per uno strano gioco del destino, potrebbe infine diventare una esclusiva per Xbox.

Crash Bandicoot: la storia della serie e un futuro solo su Xbox?

Il marsupiale più famoso del mondo dei videogiochi lo conosciamo praticamente tutti: grazie ai primi tre episodi realizzati da Naughty Dog (sì, gli stessi di Uncharted e The Last of Us) è stato letteralmente la mascotte di PlayStation in un'epoca d'oro che molti di noi ricorderanno con affetto e nostalgia.

Poi, il brand è passato nelle mani di Vivendi che ha portato la serie anche su console Xbox e GameCube, oltre che infine renderlo un franchise prettamente multipiattaforma. È chiaro quindi che, seppur confinato a una sola generazione, il personaggio di Crash è rimasto indissolubilmente legato al mondo PlayStation.

Specialmente perché il ritorno della serie, volto a cavalcare un po' di nostalgia, è avvenuto proprio su PS4, con la raccolta dei remake dei primi tre episodi. Un accordo di natura temporale tra Sony e Activision, che nel corso degli anni aveva acquisito Vivendi e dunque lo stesso Crash Bandicoot, dato che poi la collection sarebbe arrivata anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Una sorta di apripista fortemente nostalgica che è servita per la realizzazione del quarto episodio ufficiale, ovviamente multipiattaforma, e generalmente ben apprezzato da critica e pubblico.

Ora, con l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft si aprono possibilità forse impensabili fino a qualche anno prima: Crash Bandicoot rischia seriamente di diventare una esclusiva per piattaforme Xbox?

Il colosso di Redmond non si è pronunciato nello specifico, lasciando intendere che alcuni giochi continueranno ad essere pubblicati su PlayStation: presumibilmente quelli che vivono come se fossero delle giganti piattaforme online, come nel caso di Call of Duty Warzone.

Un eventuale Crash Bandicoot 5 invece potrebbe rappresentare invece una clamorosa svolta per la serie, con un episodio inedito sviluppato interamente in esclusiva per PC e Xbox. Accadrà? Probabile, al momento è difficile anche solo fare delle ipotesi dato che prima, come detto, va conclusa l'acquisizione che ha una deadline fissata al giugno 2023. Solo allora avremo indicazioni chiare e ufficiali sulle intenzioni di Microsoft che, più di tutto, ha ovviamente interesse a rendere Xbox Game Pass un servizio imprescindibile.

È la meraviglia di un settore che non smette mai di stupirci per un anno, il 2022, che è già iniziato con i fuochi d'artificio.