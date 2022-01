Call of Duty, Crash, Spyro e non solo...i giochi Activision comprati da Xbox

L'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, che verrà finalizzata entro giugno 2023, comporterà anche un grosso trasloco di franchise di una notevole importanza che diventeranno di fatto dei marchi Xbox.

È facile pensare subito ovviamente a Call of Duty, ma non dimentichiamo anche IP storiche del calibro di Diablo, Crash Bandicoot, Spyro, Warcraft e altre ancora che abbiamo riassunto in un pratico elenco che potete consultare, per curiosità, di seguito.

Tutti i giochi Activision che passano a Xbox: da Call of Duty a Crash Bandicoot

Segue quindi la lista completa dei franchise Activision che di fatto sono stati acquistati da Xbox:

Call of Duty

Crash Bandicoot

Spyro

Diablo

Empire Earth

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Heavy Gear

Candy Crush

Tony Hawk

Overwatch

Hearthstone

StarCraft

WarCraft

King's Quest

Skylanders

Soldier of Fortune

Tenchu

True Crime

L'acquisizione riguarda ovviamente anche gli sviluppatori che fanno parte di Activision. I seguenti team entreranno quindi negli Xbox Game Studios:

Activision Publishing

Blizzard Entertainment

Beenox

Demonware

Digital Legends

High Moon Studios

Infinity Ward

King

Major League Gaming

Radical Entertainment

Raven Software

Sledgehammer Games

Toys for Bob

Treyarc

E qualsiasi altro team più piccolino interno ad oggi al publisher.

Ricordiamo che l'accordo di acquisizione è stato accettato dai consigli di amministrazione di entrambe le società sulla base di 68.7 miliardi di dollari da pagare in contanti. Come si diceva in apertura, l'operazione passerà adesso al vaglio degli organi competenti con l'obiettivo di finalizzare il tutto entro la chiusura dell'anno fiscale 2023.

Nel frattempo, le due compagnie continueranno a lavorare in modo indipendente. Quando l'acquisizione sarà infine formalizzata l'intero gruppo Activision Blizzard risponderà direttamente alla neonata divisione Microsoft Gaming che, manco a dirlo, sarà capitanata da Phil Spencer, capo di Xbox e da adesso CEO di questa nuova piccola realtà interna al colosso statunitense.