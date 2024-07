Amazon ti regala (o quasi) gli OPPO Enco Buds2: audio top, prezzo ridicolo

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono attualmente disponibili su Amazon a 20,00€, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo originale di 49,99€. Questi auricolari true wireless offrono un’ampia gamma di funzionalità a un prezzo molto competitivo, rendendoli una scelta interessante per chi cerca auricolari economici ma performanti.

Gli OPPO Enco Buds2 sono dotati di driver dinamici da 10 mm, che offrono un suono nitido con bassi potenti. La tecnologia Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile e un consumo energetico ridotto. Gli auricolari supportano la riduzione del rumore ambientale, migliorando la qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi. Cosa piuttosto rara, troviamo perfino una modalità gaming che riduce la latenza delle cuffie.

La batteria ricaricabile offre fino a 7 ore di autonomia con una singola carica, e la custodia di ricarica estende l’autonomia complessiva fino a 28 ore. Questo è particolarmente utile per chi ha bisogno di auricolari che durino tutto il giorno senza doverli ricaricare frequentemente. Inoltre, gli auricolari sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4, rendendoli adatti per l’uso durante l’attività fisica e in condizioni meteorologiche avverse.

I comandi touch intuitivi permettono di gestire facilmente la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale senza dover estrarre il telefono. La configurazione in-ear offre un buon isolamento acustico, migliorando ulteriormente l’esperienza di ascolto.

Insomma, gli OPPO Enco Buds2 rappresentano un’ottima scelta grazie ad un rapporto qualità-prezzo a dir poco inarrivabile: ottima qualità del suono, ampia autonomia e resistenza all’acqua. Ancora per pochissimo a solo 20€: approfittane subito!