Amazon STRONCA Parkside: 35,99€ per motosega, 2 batterie e accessori

Taglia i rami con facilità e sicurezza, questa eccezionale motosega wireless sarà il tuo assistente da giardino ideale. Grazie al suo potente motore da 550W e alle catene di qualità temprate, raggiunge una velocità di taglio fino a 6 m/s, permettendoti di lavorare in modo rapido ed efficiente.

Il design 2-in-1 ti offre la possibilità di scegliere tra una lama da 4″ o da 6″, a seconda delle tue esigenze. In promozione su Amazon, puoi portarla a casa a 35,99€ appena in questo momento: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, la ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Accensione sicura e bilanciata: è dotata di un pulsante di sicurezza che deve essere premuto insieme al grilletto per evitare avvii accidentali. Inoltre, il telaio di sicurezza aggiuntivo ripara da eventuali schizzi di legno, garantendo la tua incolumità durante l’utilizzo. Il peso contenuto di soli 1,2 kg la rende estremamente maneggevole e bilanciata, riducendo lo sforzo sulle dita e sul polso.

Questa ottima soluzione per la potatura è dotata di 2 batterie al litio ricaricabili da 2000 mAh, che le permettono di funzionare ininterrottamente per 100-120 minuti. Quando una batteria si esaurisce, puoi passare all’altra mentre la prima viene ricaricata rapidamente. Inoltre, le batterie sono compatibili con gli altri dispositivi Makita, offrendoti ancora più flessibilità.

Grazie alle sue dimensioni compatte (solo 41 cm di lunghezza) e al peso ridotto, è facilmente trasportabile e può essere riposta comodamente. È l’alleata perfetta per la potatura di giardini, arbusti, rami e legno, rendendola utile in svariati contesti come giardini, fattorie, pascoli, frutteti e serre.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questa ottima motosega wireless a prezzo strepitoso da Amazon. Completa al volo il tuo ordine per averla a 35,99€ appena, un vero affare. Spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma disponibilità limitata.