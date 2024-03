Amazon: scende da 30 a 14 giorni il periodo utile per il RESO

Amazon, anche da noi in Italia, si allinea al provvedimento adottato la settimana scorsa in Germania, che limita il periodo utile per il reso a 14 giorni anziché i canonici 30 giorni previsti fino ad ora.

La decisione diventerà effettiva a partire da lunedì 25 marzo: ciò significa che tutti i prodotti acquistati dal 25 marzo in poi potranno essere restituiti entro un massimo di due settimane.

Reso Amazon a 14 giorni dal 25 marzo: cosa cambia

Le categorie interessate dalla nuova politica del reso Amazon saranno le seguenti:

fotocamere

elettronica

forniture per ufficio

computer

wireless

videogiochi

musica e video/DVD

Tuttavia, i prodotti a marchio Amazon ed i ricondizionati Amazon Renewed continueranno ad offrire il tradizionale periodo di 30 giorni per la restituzione. Ci sarà comunque tempo per abituarsi a tale cambiamento: infatti, dal 25 marzo al 25 aprile sarà ugualmente possibile richiedere il reso a 30 giorni; oltre il 25 aprile, invece, non si potrà più andare oltre il nuovo limite di 14 giorni.

Assistiamo quindi ad un adeguamento rispetto al minimo di legge, che sicuramente renderà la vita più difficile ai ben noti “furbetti del reso”. Tuttavia, è normale che la novità abbia creato un certo malcontento anche fra gli altri clienti Amazon, che vedono drasticamente ridursi il periodo a disposizione per valutare al meglio se mantenere il prodotto o procedere con il reso.

Ovviamente, il nuovo lasso temporale di 14 giorni per il reso Amazon verrà prontamente mostrato nelle diverse sezioni del sito, così da informare gli acquirenti circa le modalità della procedura, e non si escludono ulteriori sorprese su cui, ovviamente, continueremo a parlarvi.