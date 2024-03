Amazon REGALA (quasi) questo tablet Android da 10.1 pollici con penna

Oseremmo dire che è quasi un doppio sconto senza senso quello offerto da Amazon su questo tablet Android da 10.1 pollici. Ti spieghiamo subito infatti come puoi pagarlo soltanto 79,99 euro invece di 159,99: apri la pagina prodotto, spunta la casella del coupon presente sotto il prezzo e poi clicca su “Applica” per…applicare un ulteriore codice promozionale che ti permette di pagare questo fantastico tablet low cost a metà prezzo. Puoi giurarci: andrà a ruba, meglio sbrigarsi.

Tablet Android a prezzo REGALO: le sue caratteristiche

Il tablet nasce per soddisfare le esigenze di chi cerca un ottimo dispositivo mobile, per lavoro, studio o intrattenimento, senza spendere troppo e senza rinunciare alla comodità di uno schermo grande.

Il display da 10.1 pollici con risoluzione HD risponde perfettamente a queste esigenze, garantendo un’immagine brillante e colori realistici. Il tutto per esaltare un sistema gestito da un veloce processore e ben 16GB di RAM, che si affiancano ad una memoria interna da 64GB che puoi comunque espandere facilmente con schede di memoria.

La batteria da 8000mAh ti permetterà di usare il tablet per tutto il giorno senza ricorrere a frequenti ricariche: inoltre, per quanto concerne la connettività, puoi contare sul WiFi 6 2.4GHz e 5GHz, per navigare alla massima velocità possibile con le reti wireless.

Infine, all’interno della confezione troverai anche una pratica penna touch con cui interagire più facilmente con il display, utile specie per prendere appunti. Non perdere altro tempo: spunta il coupon sconto, applica il codice promozionale (trovi entrambi sotto il prezzo del prodotto) e paga questo tablet soltanto 79,99 euro invece di 159,99.